Maxi rissa a bastonate e martellate tra parenti, 22 denunciati

Una maxi rissa è scoppiata tra 22 persone di origine pakistana, tutte imparentate tra loro, domenica all'una di pomeriggio a Cerro Maggiore, durante una festa organizzata da parenti, alcuni di Cerro e altri di Busto Garolfo. E' successo in via Carso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Sulle prime si pensava si fosse trattato di un litigio tra vicini di casa, poi le cose sono diventate più chiare.

E' finita con una denuncia per rissa a carico di tutti e 22, tra i 17 e i 46 anni, e sette persone al pronto soccorso in vari ospedali della zona, quasi tutti con prognosi da zero a sette giorni, tranne un 35enne medicato a Busto Arsizio che ne avrà per 40 giorni in quanto si è fratturato la clavicola. Tra i due gruppi sembra che vi fossero rancori covati da tempo.

La discussione è avvenuta in strada ed è rapidamente degenerata. Dalle parole si è passati a calci e pugni e poi ad armi improprie: un coltellino svizzero, un martello, una chiave a croce svita-bulloni e un bastone. Tutti questi oggetti sono stati sequestrati dai carabinieri.