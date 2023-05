Rissa tra clochard in Porta Venezia, volano bottiglie

Rissa tra clochard nell'area verde dei Bastioni di Porta Venezia a Milano nella mattinata di martedì 9 maggio. Tutto è accaduto poco prima delle 9.30 quando diversi senzatetto che gravitano nell'area si sono affrontati a colpi di bastoni e bottiglie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile con una decina di pattuglie, sono stati loro a riportare l'ordine. Stando a quanto appreso da MilanoToday non risultano persone ferite. Per il momento sono in corso le operazioni di identificazione.

Alcune automobili parcheggiate lungo viale Bastioni di Porta Venezia (in direzione Piazza Repubblica) sono rimaste danneggiate; più precisamente hanno riportato la rottura dei cristalli. L'area dei Bastioni di Porta Venezia è da diversi anni il luogo in cui i clochard che vivono in zona passano la notte in bivacchi di fortuna ricavati all'interno delle "grotte". Commercianti e residenti dell'area più volte si erano lamentati della situazione. Lo scorso mese di gennaio i netturbini di Amsa e la polizia locale avevano sgomberato i giacigli di fortuna.