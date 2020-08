Rissa in strada a colpi di coltelli nella notte: in tre feriti a testa, collo e addome

Una rissa a colpi di coltelli, per strada. È successo verso le 3 di notte ad Abbiategrasso, via Podgora. A rimanere feriti tre uomini, che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Sul posto il 118, con due ambulanze e un'automedica, e i carabinieri.

Al culmine di una lite, scoppiata per cause ancora da accertare tra due gruppi di ragazzi e uomini, che sembrerebbero tutti di nazionalità egiziana, uno dei coinvolti ha tirato fuori un coltello per poi colpire tre persone, tra cui un 40enne e un 25enne, che hanno riportato diverse lesioni e ferite da arma da taglio.

In particolare il 40enne, portato all'ospedale di Magenta in codice giallo, è stato ferito alla testa e al collo; il 25enne, trasportato sempre in giallo al Policlinico di Milano, è uscito dalla rissa con ferite profonde al collo e all'addome; mentre il terzo uomo, portato anche lui all'ospedale Magenta in giallo, aveva lesioni al volto e alla spalla. Nessuno di loro comunque dovrebbe essere in pericolo di vita.

I militari di Abbiategrasso stanno effettuando accertamenti per fare luce sull'episodio, accertarne l'esatta dinamica e identificare le persone coinvolte.