Maxi rissa fuori da un locale a Capodanno: arrestati due ragazzi milanesi

Una violenta rissa alle prime luci dell'anno nuovo, scoppiata davanti a un locale notturno di Lido di Spina, frazione di Comacchio (Ferrara) e proseguita poi nel parcheggio esterno. In tutto sono rimaste coinvolte circa una decina di persone (comprese tra i 25 e i 30 anni), con almeno cinque di esse che sono dovute ricorrere a cure mediche.

I carabinieri di Lido degli Estensi, giunti sul posto dopo la chiamata da parte degli addetti alla sicurezza, sono riusciti subito a bloccare due uomini che hanno spintonato e strattonato i militari, prima di essere immobilizzati e trasferiti in caserma. Si tratta di due ragazzi di 26 e 33 anni, residenti nel milanese. I due, incensurati, sono stati arrestati in flagranza per rissa e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: durante la zuffa, infatti, uno dei militari ha riportato alcune lesioni. Un terzo soggetto è stato invece riconosciuto e denunciato per aver partecipato alla rissa.

Il 26enne e il 33enne sono stati condotti agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni del litorale: martedì mattina, il giudice del tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto, rinviando l’udienza. Ma le indagini non si fermano. Sono infatti in corso le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza del locale e la verbalizzazione di altri giovani rimasti feriti: l’obiettivo è chiarire l’esatta dinamica del fatto e le cause scatenanti.