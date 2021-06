Furibonda rissa sabato sera in piazza 24 maggio a Milano: video

In molti dicono che sta diventando il nuovo sport nazionale. Sicuramente dall'allentamento delle restrizioni contro il covid, i video e le immagini di risse tra gruppi numerosi di persone stanno diventando una brutta abitudine nella città di Milano, come in altri importati comuni italiani.

A Milano per esempio è successo ancora in piazza 24 maggio, Darsena. Sabato sera un gruppo di ragazzi si è lanciato con calci, cazzotti e perfino con una spranga contro un altro giovane. Non è chiaro il motivo della disputa ma di certo sul posto non è stato necessario l'intervento del personale del 118.

Sempre sabato sera, poco lontano, lungo i Navigli, c'è stata un'altra rissa sempre per cause non note. Anche in quel caso il video è finito sulla pagina Instragram @milanobelladadio.