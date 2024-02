Paura e choc in Darsena: rissa tra 10 persone, bottiglie spaccate in testa

Una decina di persone, di origine nordafricana, per cause da accertare, si è resa protagonista di una violenta rissa nel primo pomeriggio di sabato in zona Darsena, in via Gabriele d'Annunzio. La strada, in quel momento, era piena di persone - tantissime famiglie e bambini - che hanno assistito sotto choc alla scena.

Per motivi da accertare, all'improvviso hanno iniziato a volare cocci e bottiglie di vetro in mezzo ai passanti, che si sono allontanati. Immediatamente sono state chiamate le forze dell'ordine, ma gli aggressori si sono dileguati rapidamente. Una persona è rimasta ferita colpita col vetro.

In un video girato da un lettore, si vede una delle vittime venire colpita con forza dalla bottiglia in testa.

Video Francesco C. per MilanoToday