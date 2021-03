Guerriglia in centro: 20 ragazzi si pestano con machete e mazze per una lite su Instagram

Un machete, la mazza da baseball e anche un tirapugni. E ancora bottiglie di vetro scagliate da una parte all'altra della piazza, in pieno giorno, sotto lo sguardo sgomento dei passanti. Scene di guerriglia quelle vissute in centro a Desio, dove mercoledì pomeriggio è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto una ventina di giovanissimi in via Pozzo Antico, all'altezza di via Grandi, alle spalle della centralissima via Garibaldi.

Il tempestivo intervento delle pattuglie dell'Arma - insieme agli agenti della polizia locale - ha evitato che la situazione potesse degenerare con scontri violenti. E per sei dei ragazzi - tre dei quali minorenni - è scattata una denuncia.

Video | La rissa tra i ragazzi in centro

L'appuntamento su Instagram per la rissa per una ragazza

Il guanto della sfida lanciato sui social per una rissa nata come un duello moderno con una fanciulla al centro del contendere. Ma di cavalleresco lo spettacolo violento andato in scena mercoledì in centro città non aveva nulla: due le bande rivali che si sono sfidate con un gruppo di ragazzi provenienti da Cinisello Balsamo e l'altro originario proprio della cittadina brianzola. In pochi istanti i giovani hanno occupato la piazza e un parcheggio, impugnando anche armi bianche - tra cui un machete e una mazza da baseball - di cui hanno fatto sfoggio sui social network.

Uno scontro violento durante il quale sono state lanciate anche bottiglie di vetro e oggetti. La scena è stata ripresa da numerosi cittadini affacciati alle finestre o di passaggio e sono state proprio le immagini dei filmati insieme alle indagini tempestive avviate dai militari a permettere agli investigatori di risalire ai responsabili.

Da Cinisello per la rissa

Nei video pubblicati sui social network dagli stessi protagonisti e nei filmati girati sul luogo della rissa si vedono anche un machete e una mazza da baseball poi rinvenuti e sequestrati dai carabinieri di Desio.

Per sei dei ragazzi identificati è scattata una denuncia per rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Tre di questi giovani risultano minorenni. Intanto sono in corso le indagini per identificare tutti gli altri partecipanti presenti alla rissa.

Per i giovani provenienti dal comune milanese e sorpresi dunque sul territorio di Desio in violazione delle norme di contenimento della pandemia previste dai divieti della "zona arancione" è scattata anche una multa di 400 euro ciascuno.