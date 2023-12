Risse e lavori non autorizzati: chiusa la discoteca illegale

Chiude per ordine della questura un locale dell'hinterland di Milano, colpevole di organizzare feste abusive. Si tratta dell'associazione culturale Mala Vida, con sede in via dell'Artigianato 18 a Vimodrone (zona Cascina Burrona). Si tratta del locale teatro di una rissa iniziata all'interno, poi proseguita presso la stazione del metrò tra una cinquantina di persone, a inizio dicembre.

Il decreto di cessazione dell'attività non autorizzata è stato emesso dal questore di Milano Giuseppe Petronzi, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza (Tulps). Venerdì 15 dicembre i carabinieri di Vimodrone hanno notificato il provvedimento al responsabile dell'associazione.

Ad aprile del 2023, dopo la denuncia di un residente che segnalava il disturbo alla quiete pubblica per un evento musicale dentro un capannone, i vigili di Vimodrone avevano effettuato un controllo, accertando che la sera precedente vi erano stati dei non meglio precisati festeggiamenti, con notevole numero di partecipanti. A giugno i carabinieri e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale avevano effettuato un altro sopralluogo, accertando l'esecuzione di lavori senza autorizzazione. Era stato ordinato al responsabile di sospendere quei lavori, che tuttavia erano proseguiti. In quel modo il capannone era stato sostanzialmente trasformato in una discoteca, accogliendo poi vari spettacoli e serate musicali a cui hanno partecipato centinaia di persone.

La rissa nel locale e in metropolitana

E infine l'episodio di dicembre, quando qualcuno ha segnalato colpi d'arma da fuoco presso il Mala Vida. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato nove bossoli di pistola a salve e hanno ricostruito l'episodio: una rissa scoppiata nel capannone e proseguita all'esterno. Alcune ore dopo i carabinieri sono intervenuti una seconda volta, presso la fermata M2 di Cascina Burrona, per una rissa tra circa 50 persone sudamericane, che aveva provocato danneggiamenti ai tornelli di vetro e alla banchina. In quell'occasione, due uomini si erano recati al vicino ospedale di Cernusco sul Naviglio per farsi medicare alcune ferite.