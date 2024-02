Prima la zuffa in strada, poi la corsa in ambulanza all’ospedale. Un uomo di 32 anni è stato accoltellato in via Carlo Farini a Milano nella notte tra lunedì e martedì 27 febbraio. Sul caso indaga la polizia, sul posto per i rilievi.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte e un quarto, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica di quello che è accaduto è al vaglio della questura di Milano, secondo quanto trapelato sembra che il 32enne sia rimasto ferito durante una zuffa con più persone.

L’uomo, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda a causa delle contusioni riportate su diverse parti del corpo (testa, torace, addome e bracio). Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.