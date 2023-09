Vogliono essere visitati subito al pronto soccorso: picchiano medici e poliziotti

Due uomini di 36 e 32 anni, italiani, sono stati arrestati nelle scorse ore al Fatebenefratelli, ospedale nel centro di Milano, per aver aggredito i medici e i poliziotti.

Secondo quanto emerso dalla questura, i due si erano presentati al pronto soccorso intorno alle 6, esigendo di essere visitati subito, senza fare la fila. Di fronte al rifiuto del personale sanitario, hanno iniziato a insultare e minacciare chi era in servizio.

La polizia è stata chiamata per sedare la situazione, ma i due si sono scagliati contro gli agenti con calci e pugni. I soggetti sono stati portati in carcere con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Gli agenti hanno riportato ferite lievi, guaribili in una settimana.