"Mi hai rubato i soldi" e aggredisce il fratello: arrestato

L'accaduto domenica pomeriggio in via Tolmezzo, vicino piazza Udine. Sul posto la polizia di Stato

È tornato a casa e si è persuaso che il fratello gli avesse sottratto del denaro, così ha iniziato a litigarci, finché il diverbio si è trasformato in una vera e propria aggressione che ha richiesto l'intervento della polizia di Stato. L'accaduto nel pomeriggio di domenica, verso l'una, in via Tolmezzo, nelle adiacenze di piazzale Udine.

A subire l'aggressione il minore dei due fratelli (due cittadini boliviani), un ragazzo di 21 anni, il quale dopo le accuse che si è visto rivolgere per un presunto furto di soldi, è stato colpito al volto, riportando alcune ferite, per fortuna non gravi.

Dopo l'intervento degli agenti della polizia di Stato, l'aggressore, un 24enne regolare in Italia e con alcuni precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La questura ha accertato che quello di domenica non era il primo episodio di violenza che vedeva coinvolti i due fratelli.