Scontro tra riders e ragazzini: maxi lite in strada tra più di 20 persone

L'incrocio cercato, voluto dopo la discussione di qualche giorno prima. I toni che si alzano, la violenza che sta per esplodere e l'intervento della polizia, provvidenziale per evitare il peggio. Maxi lite mercoledì sera in viale Fulvio Testi a Milano, dove si sono affrontati - fortunatamente solo a parole - 16, 17 giovanissimi ospiti della vicina comunità "Casa Testi", tutti egiziani, e nove riders, tutti pakistani.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti, i due gruppi si erano già sfidati il 2 ottobre sera, quando sembra che uno dei ragazzini abbia rubato il cellulare e il portafogli a uno dei fattorini. Mercoledì sera verso le 23, i minorenni avrebbero visto i "rivali" nei pressi della fermata Bignami e avrebbero deciso di raggiungerli ripartendo con le provocazioni e le minacce.

All'arrivo delle Volanti, uno degli ospiti della comunità - che ha da pochissimo compiuto 18 anni - ha gettato un bastone sotto un'auto, motivo per cui è stato denunciato. Altri cinque amici, loro tutti minorenni, sono invece stati accompagnati in questura per essere identificati.