Maxi rissa in stazione a Garibaldi: scontro fra baby gang, pugni e bottigliate

Rissa, sabato sera, presso la stazione di Porta Garibaldi a Milano. Gruppi di giovanissimi si sarebbero dati "appuntamento" per picchiarsi con bottiglie, calci e pugni. Secondo quanto riferito, è successo intorno alle nove di sera. Immagini e video sono state diffuse dalla pagina social 'Milanobelladadio'. Tra l'altro in un video si sente la voce di una ragazza che pare dispiacersi dell'arrivo della polizia ("sul più bello").

"Una terra di nessuno", commenta il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato riferendosi al "triangolo delle Bermude Aulenti-Como-Toqueville e alla stazione". Secondo l'ex vice sindaco di Milano, "ogni fine settimana si verificano liti, aggressioni, furti e stupri", tanto che "molti lavoratori di quella zona" sarebbero "terrorizzati al solo fatto di raggiungere metrò e treni". De Corato ricorda il caso del giovane ucraino di 19 anni "assalito, derubato e sfregiato" da un gruppo di giovani nell'estate del 2023, e chiede notizie "sul presidio di quella zona tramite i vigili" secondo un impegno del 2021 del sindaco Beppe Sala col prefetto dell'epoca. Infine il deputato di Fdi annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ricordando che "stanno arrivando dal governo aiuti e rinforzi".

Una situazione, quella della stazione di Garibaldi, che sarebbe "peggiorata in seguito all'apertura di un fast food", sostengono Carlo Fidanza e Francesco Rocca, rispettivamente capodelegazione di Fdi al Parlamento europeo e consigliere comunale a Milano: "Infatti è aumentata la presenza in zona di baby gang, specialmente composti da immigrati di seconda e terza generazione, che non perdono occasione per aggredire e derubare il malcapitato di turno. Oltre al lato della sicurezza, decisamente da affrontare per tutelare i pendolari e chi si trova a passare nei pressi della stazione, va considerata anche l’immagine che, chiunque veda un filmato come questo, possa farsi di Milano: decisamente ingiusta per quello che una importante città europea meriterebbe invece di essere".