Rissa a 'sediate': mamma e figlio feriti alla testa

Madre e figlio finiti in ospedale con ferite al volto e alla testa dopo essere rimasti coinvolti in una rissa. L'accaduto nella tarda serata di martedì 19 luglio, intorno alle 23, all'Europark Milano Idroscalo di Segrate (Milano). Sul posto i carabinieri.

A lanciare l'allarme una 29enne italiana che ha riferito come il fratello e il padre stessero litigando con alcuni giostrai. Nel frattempo, la discussione, presumibilmente resa accesa dall'uso di alcol, si è spostata all'esterno del parco. Nel complesso una decina di persone hanno partecipato alla rissa, durante la quale è stata anche danneggiata la vetrina di un ristorante. La mamma della ragazza che ha chiamato il 112, una 57enne italiana, è stato colpita alla testa con una sedia, rimanendo ferita. Soccorsa dal 118 è stata trasportata all'ospedale San Raffaele di Milano in codice verde.

Al pronto soccorso anche il figlio della donna, che si è fatto medicare per alcune ecchimosi al volto, riportando una prognosi di tre giorni. Il padre, invece, ha rifiutato le cure. Al momento non è partita alcuna denuncia e le indagini dei militari per ricostruire quanto accaduto sono ancora in corso.

(Video Telegram/Milanobelladadio)