La rissa al pub tra anglo-irlandesi e tifosi dell'Inter

Lite scoppiata in un pub di Milano, in via Procaccini, verso le undici di sabato sera. Secondo quanto viene riferito, il litigio è scoppiato quando un 31enne irlandese, che stava festeggiando un compleanno insieme ad alcuni connazionali e inglesi, ha inavvertitamente urtato un passeggino. A causa di questo, lui e alcuni suoi amici sono stati aggrediti da una ventina di giovani che indossavano la maglia dell'Inter e si trovavano al pub dopo la partita tra i nerazzurri e la Fiorentina, trasmessa sui maxischermo del locale qualche ora prima.

In seguito al tafferuglio i tifosi dell'Inter si sono allontanati. Sul posto sono rimasti il 31enne e un suo amico inglese di 24 anni, che presentava una ferita ad una gamba. I due sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli dai sanitari del 118. Sul posto la polizia, che indaga sull'episodio.