Lite in strada a Milano: uomo sfregiato al volto con una coltellata

La lite, il fendente e la ferita, che non andrà più via. Serata di sangue quella di mercoledì a Milano, dove un ragazzo di 22 anni - un giovane del Burkina Faso - è stato sfregiato al volto da un 37enne al termine di una lite nata per futili motivi.

Stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, la violenza sarebbe esplosa verso le 23.30 in Largo Marinai d'Italia, dove i due avrebbero cominciato a discutere. Dalle parole ai fatti il passo sarebbe stato brevissimo e l'aggressore avrebbe estratto un coltello dalla tasca, ferendo al volto la vittima.

Il 22enne è stato soccorso da un equipaggio del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, dove i medici gli hanno medicato la ferita con 15 punti di sutura. Il 37enne, cittadino marocchino e senza nessun vecchio guaio con la giustizia alle spalle, è stato invece bloccato dalla polizia e arrestato. Deve rispondere dell'accusa di lesioni permanenti.