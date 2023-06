Milano, la lite in lavanderia finisce a colpi di profumo: paura per due donne

La discussione per il tagliandino perso, i toni che si alzano e poi i "colpi" di profumo, fortunatamente senza nessuna grave conseguenza. Allarme venerdì mattina in una lavanderia di via Adriano a Milano, dove due donne - una 19enne e una 27enne, entrambe dipendenti del locale - sono state aggredite da una cliente, una 30enne.

La violenza è esplosa verso le 8.30, quando la donna si è presentata nel negozio chiedendo di poter ritirare un abito. Le commesse le hanno fatto notare che era necessario il talloncino che viene lasciato al momento della consegna del vestito, che la cliente però non aveva con sé. In un attimo, stando a quanto ricostruito dalla polizia, la 30enne sarebbe andata fuori di sé e avrebbe spruzzato contro le due "rivali" del profumo.

Sul posto sono intervenute le volanti e due ambulanze e un'auto medica del 118, perché le vittime hanno chiesto aiuto non sapendo se la sostanza nebulizzata nell'aria fosse pericolosa o meno. Quando gli agenti hanno accertato che si trattava soltanto di profumo, l'allarme è rientrato e non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale per nessuno. Al momento non risultano provvedimenti nei confronti della 30enne, che potrebbe comunque essere querelata dalle due vittime.