Rissa in strada a Milano: sprangate e bottigliate in pieno giorno

Uno aveva in mano una spranga di ferro, un altro un coccio di bottiglia e un'altro ancora era a mani nude. Se le stavano dando di santa ragione in mezzo alla strada. E per loro sono iniziati i guai. È successo nella mattinata di sabato in via Don Primo Mazzolari (zona Barona), nei guai un marocchino di 36 anni e due due italiani di 51 e 52 anni; i primi due sono stati arrestati dalla polizia mentre il terzo è stato indagato a piede libero.

Tutto è iniziato intorno alle 8.30, come riferito da via Fatebenefratelli. Ignoti i motivi che hanno scatenato l'alterco, ma sul caso sono in corso accertamenti. Sono stati alcuni residenti a chiamare il 112 e segnalare quello che stava succedendo. Quando i poliziotti sono intervenuti i tre si stavano picchiando. Gli agenti li hanno divisi e successivamente li hanno identificati. Il 52enne è stato accompagnato al pronto soccorso del San Carlo a causa di una frattura al polso, gli altri due invece non hanno riportato gravi ferite.

Il 36enne e il 51enne sono stati arrestati; entrambi devono rispondere del reato di rissa e il secondo, inoltre, di evasione dagli arresti domiciliari.