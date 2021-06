All'alba, a Milano, lancio di bottiglie contro i carabinieri

Ennesima rissa, ennesimo lancio di bottiglie. Questa volta è accaduto all'alba di domenica 27 giugno davanti al Mc Donald’s (ancora chiuso) di piazza XXIV Maggio. E il bersagio del tiro sono stati i carabinieri.

Al 112 è arrivata una chiamata di un residente che segnalava una zuffa. Giunti sul posto i militari hanno trovato un gruppo di ragazzi, assembrati nelle adiacenze del fast food e intenti a bere alcol e ascoltare musica ad alto volume. A quel punto i carabinieri del Nucleo Radiomobile, con il supporto dei colleghi dellla compagnia Milano Duomo e del comando del 3° reggimento Lombardia, hanno fatto allontanare i presenti.

Di tutta risposta, però, alcuni dei giovani hanno preso a lanciare bottiglie di vetro verso i militari, per poi scappare nel tentativo di non essere fermati. A rimanere ferita, per fortuna in modo lieve, solo una 20enne originaria del Burkina Fasu, che ha riportato una leggera contusione alla testa ed è stata trasportata in codice verde all’Ospedale Fatebenefratelli.

Nel complesso, sono state identificate e multate (per violazione delle norme anti covid) dodici persone, per la maggior parte ragazzi tra i 20 e i 25 anni, di origine centroafricana. All'esito dell'intervento, inoltre, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 19enne italiano, che aveva lanciato bottiglie di vetro contro i militari. Denunciato, infine, un 31enne italiano, accusato sempre di resistenza, per aver ostacolato le operazioni di identificazione.