Resa dei conti per la droga: un accoltellato vicino alla stazione

Lite violenta tra due uomini nel pomeriggio di venerdì 10 giugno presso una stazione ferroviaria lombarda. Probabilmente per questioni di spaccio di droga, perché entrambi, perquisiti poi dai carabinieri, sono stati trovati in possesso di hashish. Secondo i militari, uno era l'aquirente e l'altro il pusher.

I due si sono presi a male parole all'interno della stazione ferroviaria di Mortara (Pavia) e poi si sono affrontati fisicamente all'esterno, in corso Garibaldi, nei pressi di un bar. Uno dei due, il presunto pusher, identificato come un marocchino di 31 anni, avrebbe colpito con un cutter e un coltellino il rivale (un tunisino di 37 anni, presunto acquirente). Questi avrebbe reagito violentemenete, lanciando contro l'altro una bicicletta e mancando il bersaglio. La bici, infatti, è andata a finire contro un'auto parcheggiata nella via. Poi avrebbe colpito il marocchino con un coccio di bottiglia afferrata dal tavolino del bar, provocandogli diverse lesioni.

I passanti, assistendo alla scena, hanno avvertito la polizia locale e i carabinieri, intervenuti sul posto. Entrambi i contendenti sono stati portati al pronto soccorso di Vigevano. Il marocchino è stato dimesso con 25 giorni di prognosi, il tunisino con 5 giorni. Entrambi, come si diceva, avevano droga: l'uno, il presunto pusher, otto grammi di hashish oltre a 115 euro in contanti, l'altro 10 grammi di hashish.

Un arrestato e un indagato

Alla fine il tunisino (incensurato e domiciliato a Mortara) è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della convalida: risponde di lesioni personali gravi e danneggiamento. L'altro (risultato senza fissa dimora ufficiale) è stato invece indagato per lesioni personali aggravate, porto abusivo di arma e detenzione di droga ai fini di spaccio.