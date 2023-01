Rissa con coltelli e cocci di bottiglia a Milano per capodanno

Coltelli e cocci di bottiglia branditi come armi dopo una lite in strada. Intorno all'1:30 di domenica 1° gennaio, i carabinieri sono intervenuti in via della Moscova per una rissa tra una decina di persone.

Dopo l'intervento della Radiomobile, tre persone, poi denunciate per rissa, sono state portate all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, in codice verde, a causa di alcune lesioni da arma da taglio. Si tratta di un 24enne italiano, con precedenti per droga, che è rimasto ferito al volto; di un 18enne marocchino, con precedenti per associazione a delinquere, ferito alla lingua; e di un 20enne italiano, anche lui già noto per reati di droga e rimasto ferito alla fronte.

In corso le indagini per individuare gli altri partecipanti alla rissa e ritrovare le armi utilizzate.