Rissa in zona movida: lanciano bottiglie contro le auto

Intorno alle 3, a Milano, i carabinieri della stazione Milano Porta Garibaldi, con il supporto di personale del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti in via A. De Tocqueville dove era stata segnalata una rissa con lancio di bottiglie tra gruppi di giovani.

Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato due 18enni italiani, successivamente deferiti in stato di libertà per danneggiamento aggravato in concorso, che avevano lanciato una bottiglia in vetro che aveva colpito un’auto, danneggiandone il parabrezza anteriore e parte della carrozzeria, mentre gli altri partecipanti si erano dileguati prima dell’arrivo degli operanti.

Nel corso della rissa, inoltre, è rimasto ferito un giovane 22enne italiano, poi trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli per le cure del caso.