Maxi rissa al parco, poi le minacce agli agenti: "Vi spacchiamo la faccia"

Prima tutti contro tutti. Poi tutti contro la polizia. Mattinata decisamente movimentata quella di domenica al parco Trotter - la grande area verde di via Giacosa, in zona via Padova -, diventata teatro di una maxi rissa che ha coinvolto una quindicina di persone almeno.

L'allarme è scattato verso le 10.30, quando alcuni testimoni hanno chiesto l'intervento del 112 segnalando la zuffa in corso, alla quale avrebbe preso parte anche un uomo armato, con un coltello in pugno. All'arrivo della polizia c'è stato un fuggi fuggi generale, ma gli agenti sono comunque riusciti a fermare e identificare nove dei presenti, che evidentemente non hanno preso di buon grado la presenza degli uomini in divisa.

Così dal gruppo sono partiti insulti e minacce alle forze dell'ordine: "Andate a lavorare, maledetti", hanno urlato alcuni dei ragazzi coinvolti nella rissa. E ancora: "Cog***, vi spacchiamo la faccia". Alla fine dell'intervento, decisamente animato, i poliziotti hanno denunciato quattro uomini - tre peruviani di 25, 26 e 23 anni e un 34enne dell'Ecuador - per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.