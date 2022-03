Rissa dopo la partita di basket: 'daspati' in 5

Una rissa costata il divieto di frequentare eventi sportivi. Protagonisti cinque tifosi che, dopo una partita che vedeva Acqua San Bernardo Cinelandia Park Cantù contro Urania Milano, dagli insulti sono passati alla violenza.

I fatti, che hanno portato il questore di Monza a emettere 5 Daspo da uno a cinque anni, sono avvenuti a Desio, dopo il match valevole per il campionato nazionale di basket serie A2, alla fine dello scorso dicembre. I disordini si sono verificati mentre i tifosi stavano uscendo dal Palazzetto. In particolare, da quanto riferiscono gli investigatori, alcuni milanesi avrebbero intonato cori contri i tifosi della squadra avversaria. A quel punto alcuni canturini avrebbero risposto per le rime invitandoli a smettere e rivendicando una sorta di 'signoria territoriale' sull’impianto sportivo.

A quel punto i tifosi dalle parole sono passati ai fatti. È scoppiata una rissa con calci e pugni, che ha coinvolto due tifosi locali e tre ospiti, con un'età compresa tra i 30 e i 61 anni. La lite è stata sedata grazie all’intervento dei carabinieri della compagnia di Desio.

In seguito, i poliziotti della Divisione ufficio polizia anticrimine (Upac) – settore misure di prevenzione personali hanno avviato un'indagine su quanto avvenuto, arrivando a delineare un profilo di 'pericolosità' per le cinque persone che hanno partecipato alla rissa. A quel punto per loro è scattato il Daspo: per i prossimi anni gli sarà vietato accedere ai luoghi dove si svolgono eventi sportivi.

Nello specifico, nei confronti dei due tifosi del Cantù e di due dell’Urania Milano il divieto varrà per un anno; mentre per l'altro tifoso milanese, già gravato da precedenti penali connessi agli eventi sportivi e da due Daspo emessi nel 2011 e nel 2014, il divieto durerà 5 anni, con proposta dell’obbligo di firma.