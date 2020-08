"Pendolari della movida": nove giovani si picchiano e si scagliano oggetti in strada, denunciati

Hanno scatenato una rissa tra loro, utilizzando mani, piedi e anche diversi oggetti presi dai bar coi tavolini all'aperto. Protagonisti nove giovani tra i 17 e i 23 anni, residenti per lo più nell'hinterland di Milano. E' successo a Pavia, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto 2020. La scena è stata vista da numerosi passanti e i giovani sono stati "stoppati" dai carabinieri e dai finanzieri del capoluogo pavese.

Teatro della rissa, la centrale via XX Settembre. Secondo quanto viene riferito, i giovani hanno iniziato a malmenarsi in strada utilizzando anche alcuni oggetti presi dai bar della via. I militari hanno interrotto la rissa e denunciato i ragazzi per danneggiamento e rissa.

Nessuno dei nove coinvolti ha accettato le cure mediche dei sanitari del 118, giunti a loro volta sul posto. I carabinieri continuano comunque ad indagarer per accertare se altri fossero stati coinvolti.