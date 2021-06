La rissa (a colpi di roncola) in centro a Milano per un telefono rubato

Rissa tra 4 persone in piazza della Repubblica. Tre in ospedale, tutti denunciati

Feriti e denunciati. Violenta rissa martedì pomeriggio in piazza della Repubblica a Milano, dove quattro uomini - tutti cittadini pakistani di 19, 21, 28 e 32 anni - si sono sfidati da loro dopo una discussione nata, così hanno raccontato loro stessi, per il furto di un cellulare.

Il caos è scoppiato poco dopo le 17, quando uno dei quattro - in compagnia di un amico - avrebbe riconosciuto un connazionale - anche lui insieme a una seconda persona - e avrebbe iniziato ad accusarlo di avergli rubato il telefono.

In pochi attimi dalle parole si è passati ai fatti e i quattro hanno cominciato a colpirsi con calci e pugni, mentre il 32enne avrebbe impugnato una piccola roncola, con la quale ha colpito al braccio e al fianco il 19enne.

Il bilancio finale parla di tre persone - proprio il 19enne, il 21enne e il 28enne - finite in codice giallo tra il Policlinico e il Fatebenefratelli per essere curate: fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi e sono tutti in discrete condizioni di salute. I quattro sono poi stati tutti denunciati dalla polizia con l'accusa di rissa aggravata.