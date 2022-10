Si picchiano e distruggono tutto: fermati in 7

Rissa da far west venerdì 21 ottobre a Pioltello (Milano). I carabinieri hanno denunciato 7 persone, tra cui un 40enne italiano, tre marocchini di 45, 28 e 27 anni e tre egiziani di 40, 27 e 26 anni, per rissa e danneggiamento aggravato.

Nel corso della serata, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Pioltello, unitamente alle pattuglie delle stazioni di Gorgonzola e Carugate, sono intervenuti in piazza Garibaldi dove era stata segnalata una rissa tra più persone. Poco prima, 4 soggetti avevano iniziato una lite con lancio di bottiglie per futili motivi con altri soggetti in stato di alterazione psicofisica dovuta dall'abuso di sostanze alcoliche. Il 27enne egiziano è stato soccorso da personale sanitario e trasportato in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cernusco sul Naviglio per una ferita lacerocontusa al dito anulare sinistro.

Durante le fasi dell'intervento, il 28enne marocchino ha afferrato e danneggiato il tergicristallo posteriore dell'autoradio in dotazione alla stazione carabinieri di Carugate.