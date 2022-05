La lite tra pizzaioli finisce a bastonate: 3 feriti, 4 arrestati

Dalle minacce ai fatti. Maxi rissa venerdì pomeriggio a Milano, dove cinque uomini si sono sfidati a calci, pugni e bastonate in viale Certosa, poco dopo le 15.30. Protagonisti delle violenze, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, sarebbero stati i dipendenti di due pizzerie che si trovano in zona, l'una a poca distanza dall'altra.

Si tratta di un 41enne e un 25enne, entrambi egiziani ed entrambi con precedenti, di un 60enne e un 38enne, anche loro egiziani ma incensurati, e di un quinto uomo per ora fuggito. A causa di un trauma cranico il giovane di 25 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Per traumi alla testa e agli arti, il 41enne è andato al Fatebenefratelli in giallo, mentre per una contusione alla testa e lievi traumi a schiena e mano il 38enne è stato portato in verde al Fatebenefratelli. Il più anziano dei quattro non ha avuto bisogno delle cure dei medici.

In serata, una volta dimessi dagli ospedali, tutti sono stati arrestati con l'accusa di rissa aggravata. Sembra che gli screzi verbali tra i due locali andassero avanti da tempo, fino da arrivare alla "sfida" di venerdì.