Insulta e filma i poliziotti che lo controllano, poi ne manda uno all'ospedale

È intervenuto, insieme ad altri giovani, mentre la polizia stava controllando un uomo, tentando di bloccare quell'attività di ordine pubblico. Ha cominciato a insultare gli agenti e a filmarli con il cellulare, dando in escandescenze fino a ferire un poliziotto. Alla fine un giovane di 24 anni, italiano senza precedenti, è stato arrestato dalla polizia.

Tutto è avvenuto sabato pomeriggio, verso le sette, nel nucleo storico di Bruzzano (periferia nord). I poliziotti in moto sono intervenuti all'intersezione tra via Casarsa e via Fontanelli dopo che al 112 era stata segnalata una lite in strada tra varie persone. I motociclisti hanno individuato un giovane, in chiara ebbrezza alcolica, e hanno cercato di controllarlo. Nel frattempo è sopraggiunta anche una volante del commissariato Quarto Oggiaro.

Durante queste prime fasi, i poliziotti sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi che cercavano di impedire i controlli. Tra questi il più esagitato si è rivelato il 24enne, anch'egli sotto l'effetto dell'alcol. Questi ha iniziato a insultare i poliziotti e a riprenderli col cellulare, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e di esibire un documento. A un certo punto ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. Non contento, ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti mandandone uno in ospedale con varie escoriazioni (ne avrà per 10 giorni).

Alla fine è stato portato alla calma e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui anche un'indagine per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.