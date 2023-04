Rissa tra milanesi sulle piste di Courmayeur: com'è finita

Due milanesi sono stati assolti dall'accusa di rissa dalla Corte d'Appello di Torino, dopo che il gup di Aosta, in primo grado, aveva condannato entrambi a una multa di 200 euro. Il fatto risale al 30 marzo 2019, presso il locale Super G, sulle piste di Courmayeur. Secondo i giudici di Appello, i due (un vigilante e un cliente) avrebbero preso parte solo alla fase iniziale del litigio, per poi allontanarsi entrambi.

Il tafferuglio era sorto per il rifiuto del gestore del locale di offrire uno sconto su una bottiglia di vodka (da 180 a 120 euro) e il successivo tentativo di bere quella acquistata nel locale vicino, nascosta sotto una maglia, da parte di un altro coinvolto. Per l'inchiesta erano stati indagati due clienti, il gestore del locale e quattro addetti alla vigilanza. Per quattro degli iniziali indagati era scattata la messa in prova; per uno degli addetti alla sorveglianza il rinvio a giudizio.

I due assolti sono il milanese F.L., 45 anni, uno dei clienti, e il legnanese M.M., 34 anni, uno dei sorveglianti.