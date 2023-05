Proteste e tensioni davanti alla Coop, due risse in poche ore: 5 operai feriti

Mattinata ad alta tensione, quella di lunedì, davanti al centro merci della Coop a Pieve Emanuele (Milano), dove alcuni lavoratori stanno protestando senza sosta da cinque giorni. In poche ore, tra le 6 e le 10, sono dovuti intervenuti per due volte i soccorritori del 118 a causa di due risse.

Gli scontri, secondo le prime informazioni, sarebbero avvenuti tra gli operai rappresentati da Cisl e Si Cobas e altri lavoratori della cooperativa specializzata in servizi di logistica che ha in appalto il facchinaggio della Coop. La situazione è monitorata dai carabinieri della Compagnia San Donato e dagli uomini della Digos.

Gli scontri davanti alla Coop

Poco prima delle 7, alcuni operai si sono scontrati. Ad avere la peggio sono stati un uomo di 33 anni e una donna di un anno più grande. In via Aldo Moro 1 sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza in codice verde e una persona è stata trasportata in ospedale a Rozzano (Milano). Oltre al contatto fisico, qualcuno avrebbe spruzzato anche dello spray urticante. Poche ore dopo, alle 10, la tensione è di nuovo salita alle stelle con altri scontri fisici. Tre in tutto le persone soccorse: due uomini di 33 e 43 anni e una 35enne.

Davanti al centro merci dove è in corso il picchetto, nei giorni scorsi qualcuno dei manifestanti aveva denunciato di aver sentito esplodere tre colpi di pistola. In effetti, sul posto erano stati trovati tre bossoli a salve ma a circa 200 metri dai cancelli del deposito. Non è ancora del tutto chiaro se sia stato un gesto intimidatorio o se l'episodio non sia collegato alla protesta che ha tra i suoi obiettivi quello del miglioramento salariale dei lavoratori.