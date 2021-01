Melegnano (Milano), ragazzi violano il coprifuoco e si incontrano in piazza per picchiarsi

Si sono dati appuntamento in piazza in tarda serata e poi hanno iniziato a picchiarsi. L'accaduto verso le 22 di sabato 16 gennaio in piazza della Vittoria a Melegnano, hinterland sud est di Milano. Protagonisti diversi ragazzi molto giovani, immortalati da un residente che poi ha diffuso un video sui social per denunciare la situazione di delirio. Ad intervenire sul posto i carabinieri.

I ragazzi, come si vede nel filmato, dopo essersi urlati contro sono passati alle mani, tra spintoni e botte. Alcuni residenti della zona, tuttavia, sosterrebbro di aver visto usare anche spranghe e catene. Non si registrano feriti e nemmeno fermati visto che all'arrivo delle forze dell'ordine c'è stato un generale fuggifuggi. Per chiarire le dinamiche e le cause della rissa stanno indagando i militari.

Un altro scontro, sempre tra gruppi di giovanissimi, sarebbe avvenuto nella stessa cittadina meno di 24 ore prima, venerdì sera. Il sindaco di Melegnano, Rodolfo Bertoli (Pd) ha commentato così l'accaduto: “Credo che, per questa condizione della pandemia che si sta protraendo, i ragazzi non vanno a scuola, non fanno attività sportiva, sfogandosi poi, quindi, in questo modo”.

“Destano preoccupazione le risse verificatesi in Piazza Vittoria che hanno coinvolto decine di giovani armati di bastoni e catene - ha commentato invece il centro destra melegnanese -. Episodi purtroppo non isolati che si aggiungono ai furti e agli atti di violenza e vandalismo che, nell’ultimo periodo, hanno colpito le persone, i loro beni e i beni pubblici di Melegnano”.