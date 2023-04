Violenta rissa con rami e pietre in Stazione Centrale

Una violenta rissa a colpi di rami e lanci di pietre tra cinque persone, di cui una minorenne. L'accaduto nella serata di venerdì 21 aprile in piazza Duca d'Aosta angolo via Vittor Pisani, davanti alla Stazione Centrale di Milano, dove sono intervenuti i carabinieri.

Denunciati tre marocchini e due gambiani, tra i 14 e i 48 anni, tutti con precedenti di polizia e irregolari in Italia. Poco prima tra i cinque stranieri era scoppiata un'accesa lite, presto degenerata. In base a quanto ricostruito dai militari, all'origine del diverbio vi sarebbe stato il tentativo di furto dello smartphone ai danni di uno dei marocchini.

I tre marocchini sono stati soccorsi e trasportati in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. I due gambiani, invece, hanno riportato lievi escoriazioni al volto e agli arti e sono stati medicati sul posto, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Nel pomeriggio dello stesso giorno, sempre i carabinieri avevano denunciato per rissa un 21enne e un 25enne, entrambi marocchini, pregiudicati e irregolari, dopo averli sorpresi a lanciarsi della terra e a colpirsi con schiaffi insieme a un gruppo di altri tre nordafricani, che erano riusciti a scappare.

Denunciato, nella mattinata, anche un 32enne gambiano, irregolare e con precedenti specifici, che aveva cercato di strappare di mano una banconota da 20 euro a un cittadino bangladese, al quale aveva chiesto l’elemosina. L'uomo era stato subito bloccato, prima che potesse commettere il furto.