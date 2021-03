Rissa tra giovani senza dimora a Milano, uno accoltellato al volto

Tutt'e tre finiscono al pronto soccorso, nessuno in pericolo di vita. E' successo in viale Molise

Colluttazione violenta in viale Molise, a Milano, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 marzo. E' successo in viale Molise: il bilancio è di tre giovani finiti in ospedale, per fortuna nessuno in pericolo di vita. L'allarme è scattato poco prima delle tre di notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorso di Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, con due ambulanze ed un'automedica.

La "rissa" era scoppiata fra tre giovani nordafricani: ad avere avuto la peggio un uomo non ancora identificato sulla trentina d'anni, portato al Policlinico in codice giallo, trovato disteso a terra con ferite da taglio alla testa e al viso. Probabilmente era stato colpito con un coltello o un taglierino, ma le indagini sul punto non sono concluse.

Gli altri due giovani, identificati perché avevano con sé i documenti, sono un 25enne e un 24enne, entrambi trasportati al Città Studi in codice verde: il primo con ferite alla testa, il secondo alle mani. Secondo i primi riscontri investigativi dovrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina tra persone senza dimora che dormono in uno stabile abbandonato di viale Molise. I carabinieri, sabato mattina, sono ancora sul posto per i rilievi del caso.

Foto - I carabinieri sul posto