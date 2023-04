Violenta lite in un ristorante a Pasquetta: grave ragazzo accoltellato

Violenta lite in un ristorante di Milano, nel primo pomeriggio di Pasquetta. Secondo le primissime informazioni, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in modo grave nel locale cinese Houjie. Il giovane, originario della Cina, è stato soccorso da due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) intervenuti con ambulanza e automedica.

Il personale sanitario è intervenuto in via Paolo Lomazzo, tra Chinatown e corso Sempione, pochi minuti prima delle 15. Il ferito, spiega la centrale operativa del 118, era in condizioni delicate per due coltellate ricevute al torace e a una mano. È stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

In via Lomazzo sono intervenute anche le volanti della polizia. La questura fa sapere che a ferire il 25enne con un coltello è stato un connazionale ma sulla dinamica e le motivazioni dell'aggressioni si sta ancora indagando.

L'omicidio della notte di Pasqua

Poco più di 24 ore prima, durante la notte di Pasqua, nell'estrema periferia Sud di Milano si è consumato un omicidio. In via Michele Saponaro, alcuni passanti avevano trovato un ragazzo marocchino di 22 anni agonizzante per strada. Sulla schiena aveva una vistosa ferita, inferta molto probabilmente con una coltellata. Il giovane, con diversi precedenti sulle spalle, era stato trasportato all'Humanitas di Rozzano ma era morto dopo un delicato intervento.