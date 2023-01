Mega rissa a bastonate e forbiciate: 6 feriti, di cui uno grave

Sei persone ferite, tra cui un 22enne portato in codice rosso all'ospedale per una ferita all'addome. Questo l'esito di una rissa scoppiata intorno alle 22 di giovedì 12 gennaio tra via Papa Giovanni XXIII e piazza Alfieri, a San Giuliano Milanese, hinterland sud di Milano.

Sul posto sono accorsi 118 e carabinieri. Il 22enne, un cittadino egiziano regolare in Italia, è stato trasportato al San Raffaele di Milano per una grave ferita, anche se per fortuna non si trova in pericolo di vita. Soccorso e portato al Policlinico, ma in codice verde, anche un 37enne egiziano. Più tardi al San Raffaele si sono presentati altri quattro uomini della stessa nazionalità per ricevere le cure necessarie.

La rapina finita in rissa a forbiciate e bastonate

In base a quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato per un tentativo di rapina all'interno di un ristorante. Un gruppo di persone (tra i 5 e gli 8 uomini) sarebbe entrato nel locale di via Papa Giovanni XXIII e avrebbe cercato di rubare l'incasso al fratello del proprietario, un 26enne, che è stato poi curato al San Raffaele per lesioni lievi alla mano destra. A quel punto ne sarebbe nato un parapiglia, con il coinvolgimento anche di alcuni clienti del ristorante che hanno provato a fermare i rapinatori. Il 22enne, poi, fratello minore del proprietario (che è invece uscito illeso dalla rissa), sarebbe intervenuto per sventare la rapina e a quel punto sarebbe stato ferito all'addome con un'arma da taglio.

La rissa, partita nella via del locale, sarebbe continuata fino in piazza Alfieri a colpi di forbici, bastoni e altri oggetti contundenti che sono stati poi trovati dai carabinieri. Tra le otto persone identificate (di cui i sei feriti, il proprietario del ristorante e un altro 25enne sempre egiziano anche lui incolume) solo il 37enne portato al Policlinico farebbe parte del gruppo dei presunti rapinatori. Al momento sono in corso le indagini per individuare gli altri partecipanti alla rissa, nonché gli autori della tentata rapina.