Shiva "scarcerato" per la rissa nelle Marche (ma resta a San Vittore)

Per il gip di Ascoli Piceno, il trapper Shiva (vero nome, Andrea Arrigoni) potrebbe lasciare il carcere di San Vittore. Tuttavia resterà comunque in cella per la sparatoria avvenuta alle porte di Milano.

L'artista, che ha 24 anni, è accusato di avere partecipato a una violentissima rissa a San Benedetto del Tronto (Ap), avvenuta il 30 agosto, durante la quale tre ragazzi del posto erano rimasti feriti con prognosi tra i 10 e i 35 giorni ed era stato usato anche un coltello. Sarebbe stato, secondo le indagini, proprio Shiva a utilizzarlo, scagliandosi contro una persona estranea alla zuffa.

Il gip ascolano ha accolto l'istanza dei difensori del trapper. Ma, al momento, Shiva non può lasciare comunque San Vittore, perché arrestato a fine ottobre per la sparatoria avvenuta a luglio, a Settimo Milanese, davanti alla sua casa discografica. Il trapper ha già spiegato al gip di Milano di essersi difeso dall'aggressione di due lottatori di Mma vicini al trapper Rondo da Sosa (non indagato). Il Riesame di Milano ha già rigettato la richiesta dei domiciliari da parte dei legali, che comunque torneranno alla carica.

L'incontro con il figlio appena nato

Nel frattempo, è nato Draco, figlio di Shiva e della compagna: padre e figlio si sono incontrati in carcere qualche giorno fa. La compagna ha poi lasciato, su Instagram, un ricordo scritto dell'incontro. "Ha riscoperto tante cose quotidiane: la scrittura, il mondo circostante, i problemi del mondo e le guerre con il dramma delle popolazioni coinvolte. Sta scrivendo musica", ha detto ad Adnkronos Daniele Barelli, uno dei legali del trapper: "Gli impegni lo avevano travolto, i social lo assorbivano costantemente, questa pausa detentiva è servita e ora vuole uscire al più presto per stare con il figlio e lavorare ai nuovi album in programmazione".