Rissa a colpi di ascia e spranghe tra 10 persone: grave un 24enne

Calci, pugni. Colpi di ascia e sbarre in metallo. Maxi rissa nella notte tra sabato e domenica in un bar di Sant'Angelo Lodigiano, dove almeno dieci persone si sono fronteggiate per motivi ancora da chiarire. Pesante il bilancio finale: un ragazzo di 24 anni, ucraino, è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata a causa dei colpi ricevuti. Lui e suo padre, 53 anni, entrambi residenti nel Pavese, sono stati denunciati a piede libero per il reato di rissa.

Altri tre uomini sono invece stati arrestati con la stessa accusa: si tratta di un 42enne e un 24enne romeni, anche loro padre e figlio, residenti nel Lodigiano, e di un loro connazionale 28enne, che invece abita a Melegnano, nel Milanese. Le denunce e le manette sono scattate dopo che gli agenti delle volanti hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar teatro delle violenze. Durante la rissa, stando a quanto ricostruito, sono state utilizzate un'ascia, una livella da muratore, oltre che alcuni arredi del locale e una sbarra metallica.

I tre arresti sono stati convalidati dal tribunale di Lodi, che ha disposto gli arresti domiciliari per padre, figlio e il 28enne. Nessuno degli indagati finora ha spiegato il motivo della violenza. Il lavoro degli agenti prosegue per identificare gli altri partecipanti allo scontro e per accertare le ragioni.