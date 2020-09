Lite violenta tra due giovani all'Arco della Pace, entrambi al pronto soccorso

Finiscono entrambi al pronto soccorso due ventenni protagonisti di una lite violenta, ben presto trasformatasi in scazzottata, nella notte di domenica 13 settembre. E' successo nella zona dell'Arco della Pace, uno dei "teatri" della movida meneghina.

Ignoti i motivi che hanno scatenato il litigio, intorno all'una di notte. I due protagonisti (un 19enne e un 21enne) sono venuti alle mani sotto gli occhi dei numerosi giovani che animano l'Arco e l'inizio di corso Sempione, il tratto pedonale e tranviario. I due si trovavano all'angolo con via Gherardini.

Due ventenni al pronto soccorso

Qualcuno ha avvertito il numero di emergenza 112. Sul posto le volanti della polizia, ma anche due ambulanze ed una autoomedica. Le condizioni dei giovani sembravano serie, così i soccorritori sono stati allertati in codice rosso. In realtà, per fortuna, i due non si erano fatti troppo male, così sono stati portati in codice verde al Policlinico e al Fatebenefratelli. Gli agenti, intanto, stanno studiando la dinamica del fatto. Secondo una prima ricostruzione, avevano entrambi bevuto un po'.