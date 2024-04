Rissa in un locale tra clienti e gestori: volano sgabelli

Una maxi rissa all'interno di un bar è stata placata, non senza difficoltà, dai vigili che poi hanno fermato cinque uomini, tutti feriti.

È successo a Rho, in via Garibaldi, nel tardo pomeriggio di sabato 6 aprile. La polizia locale della città a nord-ovest di Milano, al comando di Antonino Frisone, è intervenuta (insieme a due pattuglie dei carabinieri in ausilio) in seguito alla segnalazione di una rissa in corso in un locale. Due clienti, palesemente sotto effetto dell'alcol, si erano scagliati contro i tre gestori, gettando loro addosso alcuni sgabelli.

Tutti e cinque (che hanno 40-50 anni) sono stati accompagnati dai sanitari al pronto soccorso di Rho per le cure e gli accertamenti. Per due di loro sono stati eseguiti accertamenti ed esami. Tutti e cinque, infine, sono stati fermati dalla polizia locale. Rispondono di rissa aggravata. Uno di loro, dai successivi accertamenti, è risultato sotto rintraccio.