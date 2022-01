Spacca la testa a un ragazzo fuori dalla discoteca: 18enne nei guai

È stato individuato dalla polizia e sottoposto all'obbligo di firma il 18enne che lo scorso 9 ottobre avrebbe letteralmente spaccato la testa con un calcio a un ragazzo di 20 anni durante una zuffa non lontano dal Sio Café, locale in zona Bicocca a Milano. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato dagli agenti della sezione reati contro la persona della squadra mobile della questura; la misura cautelare è stata emessa dalla procura di Milano.

I detective di via Fatebenefratelli sono arrivati al presunto aggressore analizzando i fotogrammi dei filmati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Non solo, fondamentali sono state anche le testimonianze delle persone presenti. Durante la serata, infatti, il 18enne avrebbe creato "numerosi problemi all'interno del locale, motivo per cui sarebbe stato allontanato più volte dalla sicurezza", come puntualizzato dagli investigatori in una nota.

L'aggressione fuori dal locale

Tutto era accaduto intorno alle 5 del mattino della notte tra venerdì e sabato 9 ottobre. La vittima, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbe avuto una discussione con il 18enne e quest'ultimo, al culmine del litigio, lo avrebbe colpito con un calcio al volto per poi sparire nel nulla.

La vittima era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda in stato di semi-coscienza, con frattura dell'osso temporale e una grave emorragia cerebrale.

In seguito a questo episodio, considerato che, nonostante il locale fosse stato destinatario di due sospensioni nel 2017 e nel 2019, per 20 e 10 giorni, le problematiche inerenti a risse e aggressioni non si erano placate, il Questore di Milano lo scorso 11 novembre aveva decretato la chiusura del locale revocando la licenza.