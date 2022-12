Rissa da far west in metro: esplosi colpi di pistola

Prima la lite con alcuni ragazzi, poi ha preso una pistola e ha fatto fuoco (sparando diversi colpi che poi si sono rivelati essere a salve). "Sparatoria" vicino alla fermata della metropolitana di Cologno Monzese nel pomeriggio di venerdì 30 dicembre. L'autore del fatto - un 20enne italiano già noto alle forze dell'ordine - è stato arrestato dai carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30 nei pressi della fermata di Cologno Sud, sono stati alcuni passanti a chiamare il 112 e chiedere l'intervento dei militari dicendo di aver udito distintamente dei colpi di pistola. Grazie alle descrizioni dei testimoni il giovane autore del fatto è stato bloccato dai mentre stava cercando di scapare a bordo di un vagone della metropolitana. Poco dopo i detective hanno trovato l'arma (rivelatasi essere una pistola a salve) che era stata gettata sui binari.

Foto - La pistola, i colpi e lka droga sequestrata

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avuto un litigio con circa dieci coetanei di origini nordafricane e avrebbe aperto il fuoco per intimidirli. Dopo il fatto sarebbe poi scappato nascondendo l'arma e cercando di confondersi tra i passeggeri del treno della metro; treno che credeva stesse per partire ma che, invece, era stato momentaneamente bloccato per permettere l'intervento dei carabinieri. Addosso al 20enne sono stati trovati 48 colpi a salve, 50 grammi di hashish e banconote per 100 euro, oltre a un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e per il 20enne sono scattate le manette; deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ma non solo: è stato denunciato in stato di libertà per procurato allarme e porto abusivo di armi.