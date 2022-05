Maxi rissa tra più di 10 persone a Milano: uno a terra ferito, gli altri fuggiti

Uno è finito in ospedale. Tutti gli altri hanno fatto perdere le proprie tracce. Maxi rissa nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano. La violenza è esplosa verso le 3.40 in piazza duca d'Aosta, proprio davanti alla stazione centrale. A dare l'allarme sono stati i militari dell'esercito che si trovavano in servizio fuori dallo scalo ferroviario proprio quando più di 10 persone hanno cominciato a colpirsi con calci, pugni e bottiglie di vetro.

All'arrivo della polizia è partito il fuggi fuggi generale e l'unico che è stato identificato è stato un 49enne, cittadino del Sudan, che è stato trovato a terra con delle evidenti ferite alla testa. L'uomo è stato soccorso e poi accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo, in condizioni comunque delicate.

Gli agenti sono ora al lavoro per ricostruire le cause della violenta rissa e per cercare di identificare gli altri partecipanti, che dovrebbero essere tutti nordafricani.