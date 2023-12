Rissa tra 14enni sul treno Milano-Piacenza: convoglio bloccato per più di un'ora

Una lite tra quattro ragazzi di 14 anni ha provocato il blocco di un treno regionale Milano-Piacenza. È successo mercoledì 13 dicembre intorno all'una. Il convoglio è rimasto bloccato alla stazione di Secugnago (Lodi) per oltre un'ora, con i passeggeri rimasti a bordo.

Secondo quanto riferito, i quattro ragazzini avrebbero iniziato a darsi spintoni per scherzo, poi avrebbero esagerato e sarebbero arrivati a tirarsi veri e propri pugni e colpi a vicenda. A quel punto il personale del treno ha avvertito i carabinieri e ha fermato il convoglio alla prima stazione utile, quella di Secugnago.

I militari hanno ristabilito la calma e due di loro sono saliti a bordo per accompagnare i ragazzi fino a Casalpusterlengo, dove i genitori sono arrivati per prendere in custodia i minori.