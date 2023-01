La maxi rissa a bordo di un treno: cinque denunciati e 30 minuti di ritardo

Maxi rissa a bordo di un treno Milano-Verona nel pomeriggio di martedì 24 gennaio. Circa dieci persone si sono azzuffate tra loro, in seguito a un litigio per futili motivi, verso le quattro, quando il convoglio stava per arrivare alla stazione di Pioltello-Limito. In seguito alla segnalazione dell'episodio al 112, i carabinieri sono intervenuti in stazione. I contendenti erano alcuni egiziani da una parte e, dall'altra, quattro tunisini, appena costretti a scendere da un treno perché sorpresi senza biglietto.

I carabinieri hanno denunciato cinque persone: i quattro tunisini (che hanno 19, 22 e 27 anni) e un egiziano di 23 anni. I tunisini hanno tutti dei precedenti per ingresso irregolare in Italia e risultano senza fissa dimora. Il 19enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale di Cernusco sul Naviglio in codice verde per la lussazione di entrambe le spalle, mentre l'egiziano, sempre in codice verde, è stato trasportato al San Raffaele per ferite alla testa.

I militari stanno ora procedendo con le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il treno ha dovuto fermarsi per circa mezz'ora.