"Qui non si può fumare": la lite sul treno finisce coltello in pugno

Un 50enne è stato aggredito con un coltello solo per aver avanzato una semplice richiesta: quella di non fumare la sigaretta elettronica sul treno. È accaduto nel pomeriggio del 30 dicembre su un convoglio Trenord partito da Milano e diretto a Verona. Nessuna grave conseguenza, per fortuna: il 50enne sarebbe infatti riuscito a disarmare la giovane coppia che lo aveva aggredito - 19 anni lei, 22 lui - e nella colluttazione successiva avrebbe avuto la meglio.

A riportare contusioni ed escoriazioni, di lieve entità, sono stati infatti i due giovani, di casa nel Milanese: sono stati medicati al pronto soccorso della clinica Sant’Anna. E ora rischiano una denuncia per porto di arma atta ad offendere e per interruzione di pubblico servizio.

Tutto è accaduto poco prima delle 16.30, mentre il treno regionale stava per approdare alla stazione di Brescia. La 19enne avrebbe cominciato a fumare una sigaretta elettronica e il passeggero che le stava di fonte - un 50enne di origine senegalese - le avrebbe ricordato il divieto che vige sul convoglio. La giovane non solo se ne sarebbe fregata, ma avrebbe risposto con arroganza: sarebbe così iniziata un’accesa discussione alla quale ha preso parte anche il fidanzato della 19enne.

La situazione è degenerata proprio a causa del 22enne: avrebbe estratto un coltellino dal zaino e provato a colpire il 50enne. Ma ad avere la peggio sono stati proprio i due ragazzi. Il personale di bordo di Trenord ha fatto scattare l’allarme: appena il treno è arrivato alla stazione di Brescia ad attendere la coppia sulla banchina c’erano carabinieri e polizia, oltre ai sanitari del 118.