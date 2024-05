Rissa all'Università Statale di Milano: il video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Martedì mattina all'interno dell'Università Statale di Milano, in via Festa Del Perdono, è scoppiata rissa tra alcuni studenti pro Palestina e alcuni attivisti di Lotta Comunista. La zuffa è stata immortalata in un video. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di attivisti di Lotta Comunista si sarebbe presentato nell'atrio dell'università dove da giorni molti studenti hanno piantato delle tende per chiedere la fine degli accordi tra la Statale e gli atenei dello stato di Israele. Improvvisamente è scoppiata una discussione che poi è degenerata in una rissa con spintoni, calci e pugni. Qualcuno ha registrato una parte della scazzottata e le immagini sono diventate virali.

La acampada in Statale

Dopo giorni di 'acampada' in Statale, lunedì il collettivo che ha occupato gli spazi dell'ateneo aveva incontrato il rettorato. Dopo l'incontro il collettivo aveva ottenuto l'organizzazione di una riunione straordinaria del senato accademico, convocata per il 27 maggio, nella quale si discuterà "l'impegno per la verifica e la valutazione dell'accordo con la Reichman University, a fronte di criteri di valutazione che l'assemblea dell'acampada ha fatto istituire nello scorso senato accademico". La Statale, inoltre, provvederà a una dichiarazione di condanna delle azioni di Israele ai danni della popolazione palestinese nella striscia di Gaza. Infine, il rettore Elio Franzini si farà portavoce delle richieste dell'acampada alla Crui che si terrà il 23 maggio.

"Dopo sette mesi di genocidio - spiegavano gli attivisti in una nota - la Statale intrattiene ancora un accordo con l'università Reichman che ha mandato i suoi studenti a combattere contro la popolazione palestinese. Nonostante le prove, i documenti forniti, più di 1.300 firme raccolte e più di 10 giorni di mobilitazione, Unimi non ha ancora rotto l'accordo. Per quanto ne sappiamo questi soldati potrebbero studiare alla Reichman (relativo a foto a corredo). Franzini è complice del massacro del popolo palestinese. Dobbiamo continuare la mobilitazione".