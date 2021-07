Il raid con bastoni e coltelli: due uomini massacrati, uno grave e uno 'sparito'

Il film del violento pestaggio di domenica sera in via Vincenzo da Seregno

I tre aggressori che arrivano e puntano dritti verso le vittime designate. La prima bastonata, poi la sequenza mostruosa di calci e pugni con le "prede" ormai a terra e senza difesa. Quindi la fuga, con qualche traccia lasciata durante il percorso. Eccoli i frame del folle pestaggio andato in scena domenica sera in via Vincenzo da Seregno, in zona Affori a Milano, dove due uomini - anche se uno dei due sembra essere sparito nel nulla - sono stati massacrati di botte da tre persone, anche loro fuggite.

La violenza è esplosa verso le 9. A ricostruire il film del sanguinoso raid sono stati i carabinieri della compagna Duomo, guidati dal comandante Gabriele Lombardo, che nel giro di poche ore hanno ascoltato sei testimoni, recuperato i video delle telecamere del quartiere e raccolto una serie di filmati amatoriali girati da alcuni residenti della zona, che dai palazzi hanno visto parte dell'accaduto. Le immagini in mano agli investigatori sono eloquenti e descrivono quella che pare a tutti gli effetti una spedizione punitiva.

Si vedono i due obiettivi del blitz fermi in strada all'altezza del civico 5 e tre persone che si avvicinano a loro. In un attimo, senza dire nulla, gli aggressori sferrano una bastonata ai due, che cadono a terra tramortiti. Le vittime vengono quindi travolte da una scarica di calci e pugni - il pestaggio è durato una quindicina di secondi - e poi abbandonate sull'asfalto. Quando i militari arrivano sul posto insieme ai soccorritori del 118, a terra c'è però un solo uomo: è un cinese di 45 anni, irregolare in Italia ma senza precedenti, che viene intubato e trasportato in coma al pronto soccorso del Niguarda, dove poi le sue condizioni sono migliorate nel corso delle ore.

I primi rilievi, effettuati anche con l'aiuto del Radiomobile e del nucleo investigativo, hanno permesso ai carabinieri di repertare i resti di un lungo bastone di legno e di un coltello, che probabilmente non è stato utilizzato ma è stato trovato in un cortile lì vicino, dove dovrebbe essere stato gettato da uno degli aggressori. Gli autori della spedizione sarebbero scappati a piedi verso via Gianrinaldo Carli e adesso i militari sono sulle loro tracce. Così come i carabinieri sono sulle tracce dell'altra vittima: si tratterebbe di un cinese che - nonostante le botte - si è ripreso un attimo prima dell'arrivo dell'ambulanza ed è fuggito. I militari lo hanno cercato negli ospedali e nei pronto soccorso convinti che si fosse recato lì - perché ha ricevuto praticamente gli stessi colpi del connazionale -, ma per ora i controlli non hanno dato esito.

L'altro passo fondamentale per gli investigatori sarà adesso cercare di scoprire il movente del raid, di sicuro conosciuto dalle vittime. Ma c'è il sospetto che dal 45enne, che nelle prossime ore potrebbe essere in grado di parlare, non arriverà una grossa mano.