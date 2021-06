Maxi rissa all'uscita da un locale, esplosi anche colpi di pistola. Due feriti

Maxi rissa con circa centocinquanta persone coinvolte, durante la quale sono stati anche esplosi alcuni colpi di pistola, nella serata di martedì primo giugno a Vermezzo con Zelo (Milano), tra via Verdi, via Donizetti e altre strade adiacenti, all'uscita da un locale notturno della zona, proprio mentre stava per incominciare il coprifuoco. Per fortuna nessuna conseguenza mortale, ma la situazione sarebbe potuta diventare drammatica.

I tafferugli erano ancora in corso quando, poco dopo le undici di sera, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, avvertiti da diverse persone. Due addetti alla sicurezza del locale, che si trova vicino alla Nuova Vigevanese e al Naviglio Grande, hanno riferito ai militari di avere sentito l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco durante la maxi rissa, iniziata a quanto pare per futili motivi, qualche spintone tra i presenti. In via Donizetti, dall'altra parte dell'isolato, i carabinieri hanno effettivamente trovato tre bossoli esplosi e due proiettili integri, tutti calibro 6,35 e posti sotto sequestro.

Non è finita perché, nella notte, all'ospedale di Magenta si è presentata una ragazza di 21 anni, italiana e risultata incensurata, colpita alla caviglia destra (quasi sicuramente in modo accidentale) da un colpo d'arma da fuoco compatibile con i bossoli ritrovati in via Donizetti a Vermezzo. La giovane è stata dimessa con una prognosi di venti giorni e i sanitari hanno avvertito il 112. Un altro giovane, anche lui italiano ma di 18 anni, si è presentato in ospedale per varie ferite alla testa, provocate dalle botte ricevute. Anche lui è stato dimesso con una prognosi di venti giorni.

I carabinieri, mercoledì 2 giugno, stanno sentendo varie persone che hanno partecipato alla rissa o comunque si trovavano sul posto per capire la dinamica ed individuare eventuali responsabilità. E soprattutto per scoprire chi ha sparato e perché.