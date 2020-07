Milano, resa dei conti tra famiglie sotto il palazzo: maxi rissa a morsi e colpi di spranga

Gli insulti al tabacchino senza un apparente ragione, anche se probabilmente "motivati" da qualche vecchio dissidio. Poi la resa dei conti vera e propria sotto il palazzo, con urla, botte, violenza e feriti. Maxi rissa lunedì sera in via Abbiati a Milano, dove si sono fronteggiate due famiglie di etnia rom, una delle quali residente proprio in zona.

Stando a quanto ricostruito e riferito dalla polizia, la miccia si è accesa verso le 19.50, quando una donna di 40 anni che era in compagnia della figlia al tabacchino di via Dolci sarebbe stata insultata dalla rivale, una connazionale di un anno più grande. Tornata a casa, la 40enne avrebbe riferito tutto al marito - anche lui di 40 anni - che a quel punto sarebbe sceso in strada con in mano una spranga di ferro da un metro.

Nel giro di pochi minuti sotto lo stesso condominio sarebbero arrivati la 41enne e suo marito, connazionale e coetaneo. Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo e i due uomini hanno iniziato a sfidarsi a colpi di spranga, mentre la 40enne ha sferrato un paio di morsi al pollice "dell'avversario". Ad avere la peggio - secondo i verbali della polizia - sono state le due signore: la 41enne è finita al San Carlo in codice rosso per un grave trauma cranico, mentre l'altra donna è stata ricoverata al Niguarda per un lieve trauma cranico e per escoriazioni al braccio sinistro.

I poliziotti, che stanno cercando di ricostruire con esattezza le cause della rissa, hanno invitato tutti i coinvolti a sporgere denuncia.